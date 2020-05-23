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Степаненко: Ярмоленко пришлось показать "молотки". Я смеялся с этого
Вест Хэм - молотобойцы
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в шутливой форме поделился мнением о том, что Андрей Ярмоленко показал "молотки" на презентации в "Вест Хэме".
"Никогда не говори никогда. Он же говорил, что в "Шахтер" никогда не перейдет, но "молотки" пришлось показать. Так что Андрюха молодец. Я смеялся с этого. В сборной мы шутили над ним в этом плане.
У него такая ситуация возникла, что "Боруссия" стала приглашать более молодых футболистов. Хороший вариант с "Вест Хэмом", классная команда в Лондоне, АПЛ. Как минимум, он ни в чем не потерял. Если бы только не травмы, он бы там зажег нормально", – сказал Степаненко.
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