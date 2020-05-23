Степаненко: Ярмоленко пришлось показать "молотки". Я смеялся с этого

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в шутливой форме поделился мнением о том, что Андрей Ярмоленко показал "молотки" на презентации в "Вест Хэме".

"Никогда не говори никогда. Он же говорил, что в "Шахтер" никогда не перейдет, но "молотки" пришлось показать. Так что Андрюха молодец. Я смеялся с этого. В сборной мы шутили над ним в этом плане.

У него такая ситуация возникла, что "Боруссия" стала приглашать более молодых футболистов. Хороший вариант с "Вест Хэмом", классная команда в Лондоне, АПЛ. Как минимум, он ни в чем не потерял. Если бы только не травмы, он бы там зажег нормально", – сказал Степаненко.