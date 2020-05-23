Директор УПЛ: Готовы стартовать 30 мая

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире канала "Футбол 1" рассказал об условиях возобновлениях чемпионата.

- Есть официальное обращение в МОЗ. Ждем от министерства разрешение возможного увеличения числа участников. Только после этого можем говорить о дате рестарта чемпионата Украины.

Мы контактируем со всеми клубами. Есть понимание, что если у нас на руках будут разрешения от МОЗ и исполкома УАФ, то готовы стартовать 30 мая, – сказал Дикий.