Премьер-лига
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Директор УПЛ: Готовы стартовать 30 мая
25 мая ожидаем официального разрешения от МОЗ и УАФ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире канала "Футбол 1" рассказал об условиях возобновлениях чемпионата.
- Есть официальное обращение в МОЗ. Ждем от министерства разрешение возможного увеличения числа участников. Только после этого можем говорить о дате рестарта чемпионата Украины.
Мы контактируем со всеми клубами. Есть понимание, что если у нас на руках будут разрешения от МОЗ и исполкома УАФ, то готовы стартовать 30 мая, – сказал Дикий.
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Источник:Футбол 1/2/3
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