Степаненко: Нужно понимать, что за сборника Украины просят большие деньги

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об общении со СМИ, а также о конкуренции украинских легионеров в Европе.

- Если говорить об эфирах, то людям интересно узнать что-то про меня. Мне интересно, какие вопросы есть у людей. Тем более сейчас, когда сложно поговорить вживую, прикоснуться к человеку.

Если говорить о журналистах, то есть такие вопросы, которые странно сформулированы. Всегда смущает вопрос, когда после поражения спрашивают: "Почему вы так играли?" Отвечая на этот вопрос, можно очень много нагородить. Я его никогда не понимал.

Есть шаблонные вопросы и шаблонные ответы. С опытом уже знаешь, что отвечать.

Мне уже стыдно отвечать на вопрос о предложении "Кристал Палас", это было пару лет назад.

Уверен, что каждый, кто играет в сборной, мог бы играть в топ-чемпионате. Там такие же люди, они ничем не лучше и не хуже нас. У них есть плюс в инфраструктуре, нововведениях и сильных чемпионатах.

Но каждый ребенок и молодой парень должен знать, что он ничем не хуже, что может играть в любом клубе Европы. Возьми любого из наших молодых ребят, поставь играть в "Сити", "Реал" или "Барселону". Они будут навязывать конкуренцию тем, кто приходит из Португалии, Голландии или Бельгии.

Но нужно понимать, что за сборника Украины просят большие деньги. А на наш чемпионат не особо обращают внимания – разве что матчи за сборную и еврокубки. Никто не приедет смотреть рядовой матч УПЛ. Сборная выдала хороший результат – смотри, сколько вариантов, предложений, слухов.

В Бельгии этим и живут. Не скажу, что их лучшие команды сильнее нашей первой шестерки. Но организация, трибуны, трансляции, зрелищность... Так легче расти футболистам. Этому у них нужно учиться, – сказал Степаненко.