Буяльский: Самое главное, что завершили спарринг без травм

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о товарищеском матче со львовской командой (0:0).

- "Рух" - хорошая команда. В составе львовян пять-шесть футболистов играли ранее в Перемьер-лиге. В общем, "руховцы" хорошо себя проявили.

Игра была интересная. Самое главное, что завершили спарринг без травм, и мы готовимся к возобновлению чемпионата. Правда, пока неизвестно когда его восстановят.