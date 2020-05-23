Премьер-лига
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Буяльский: Самое главное, что завершили спарринг без травм
"Руховцы" хорошо себя проявили
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о товарищеском матче со львовской командой (0:0).
- "Рух" - хорошая команда. В составе львовян пять-шесть футболистов играли ранее в Перемьер-лиге. В общем, "руховцы" хорошо себя проявили.
Игра была интересная. Самое главное, что завершили спарринг без травм, и мы готовимся к возобновлению чемпионата. Правда, пока неизвестно когда его восстановят.
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Источник:Официальный сайт ФК Рух
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