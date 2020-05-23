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Буяльский: Самое главное, что завершили спарринг без травм

Премьер-лига
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"Руховцы" хорошо себя проявили

Буяльский: Самое главное, что завершили спарринг без травм

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о товарищеском матче со львовской командой (0:0).

- "Рух" - хорошая команда. В составе львовян пять-шесть футболистов играли ранее в Перемьер-лиге. В общем, "руховцы" хорошо себя проявили.

Игра была интересная. Самое главное, что завершили спарринг без травм, и мы готовимся к возобновлению чемпионата. Правда, пока неизвестно когда его восстановят.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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