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Кандидат в президенты УПЛ рассказал, как можно предотвратить снятие команд с чемпионата

Премьер-лига
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Александр Шевченко предлагает, чтобы каждый клуб сам себе делал гарантию

Кандидат в президенты УПЛ рассказал, как можно предотвратить снятие команд с чемпионата
Новина українською

Кандидат на пост президента УПЛ Александр Шевченко прокомментировал свою программу.

- Какова ваша цель на посту президента УПЛ? Что должно быть сделано, чтобы вы остались довольны своей деятельностью?

- Прежде всего, это равные условия для всех клубов. И честная и открытая игра на поле и никакой нечестной за его пределами.

- Как чемпионату предотвратить, что команды могут сниматься посреди сезона из-за нехватки средств?

- Вот небольшой эпизод из моей программы. У меня есть предложение сделать страховой фонд, в который клубы бы вносили определенные средства, или страховая компания принимала бы в этом участие – можно разные варианты искать.

Эти средства будут страховать. Чтобы даже если финансирование команды прекратится из предыдущих источников, были деньги, чтобы команда могла закончить сезон.

- Но если кто-то из владельцев клубов потеряет посреди сезона желание финансировать свою команду, то получится, что деньги всех остальных из этого фонда пойдут на эту команду?

- Нет-нет, каждый клуб сам себе делает гарантию, а не все остальные будут финансировать продолжение ним чемпионата, – сказал Шевченко.

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В статье: Александр Шевченко УПЛ
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Источник:
Football.ua

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