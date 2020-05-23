Таблица контрольных матчей клубов УПЛ: перед рестартом

Клубы украинской Премьер-лиги активно готовятся к рестарту чемпионата. Пока что датой возобновления сезона называют 30 мая, однако не исключено, что официальные игры перенесутся ещё на неделю.

Однако даже "плавающая" дата ближайших матчей не мешает клубам вести подготовку. В одной таблице мы собрали все результаты товарищеских встреч клубов украинской элиты во время послекарантинного периода.