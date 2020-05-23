Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таблица контрольных матчей клубов УПЛ: перед рестартом
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Клубы украинской Премьер-лиги активно готовятся к рестарту чемпионата. Пока что датой возобновления сезона называют 30 мая, однако не исключено, что официальные игры перенесутся ещё на неделю.
Однако даже "плавающая" дата ближайших матчей не мешает клубам вести подготовку. В одной таблице мы собрали все результаты товарищеских встреч клубов украинской элиты во время послекарантинного периода.
|Дата
|Матч
|Счёт
|Обзор
|16.05.2020 16:00
|Олимпик - Черкащина
|2:0
|Днепр-1 - Заря
|3:2
|Днепр-1 - Александрия
|5:2
|22.05.2020 14:00
|Динамо - Рух
|0:0
|Обзор / Видео
|22.05.2020 14:00
|Александрия - Ворскла
|4:2
|Обзор
|22.05.2020 15:00
|Львов - Минай
|3:2
|23.05.2020 16:30
|Колос - Олимпик
|24.05.2020 11:00
|Шахтёр - Рух
|24.05.2020
|Десна - Оболонь-Бровар
|25.05.2020 14:00
|Десна - Черкащина
|26.05.2020 17:00
|Александрия - Черкащина
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Комментарии (1)
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yuriy762 (Харьков)
23.05.2020 в 17:21
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