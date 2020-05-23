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Олимпик обыграл Колос в контрольном матче

Премьер-лига
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Подопечные Игоря Климовского добыли победу

Олимпик обыграл Колос в контрольном матче
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Сегодня проходил контрольный матч между "Колосом" и "Олимпиком". Донецкий клуб одержал победу со счетом 2:1. Поединок прошел в формате: 4 тайма по 30 минут.

Колос (Ковалевка) - Олимпик (Донецк) - 1:2

Голы: Максимченко 105’ - Тейшейра 73’, Лебеденко 85’

Олимпик (1-й, 2-й таймы): Крынский - Гришко, игрок на просмотре, Снурницын, Ксенз, Вербный, Пасич, Политыло, Балашов, Романовский, Шахаб

Олимпик (3-й, 4-й таймы): Альими (Чекотун 105’)- Зотько, Литвин, Лебеденко, Кравченко, Цымбалюк, Завийский, Чогадзе (игрок на просмотре 105’), Кравчук, Тейшейра, Баланюк

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В статье: Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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