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Олимпик обыграл Колос в контрольном матче
Подопечные Игоря Климовского добыли победу
Сегодня проходил контрольный матч между "Колосом" и "Олимпиком". Донецкий клуб одержал победу со счетом 2:1. Поединок прошел в формате: 4 тайма по 30 минут.
Колос (Ковалевка) - Олимпик (Донецк) - 1:2
Голы: Максимченко 105’ - Тейшейра 73’, Лебеденко 85’
Олимпик (1-й, 2-й таймы): Крынский - Гришко, игрок на просмотре, Снурницын, Ксенз, Вербный, Пасич, Политыло, Балашов, Романовский, Шахаб
Олимпик (3-й, 4-й таймы): Альими (Чекотун 105’)- Зотько, Литвин, Лебеденко, Кравченко, Цымбалюк, Завийский, Чогадзе (игрок на просмотре 105’), Кравчук, Тейшейра, Баланюк