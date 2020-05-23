Тарас Степаненко: Не думаю, что из-за отсутствия зрителей, в матче с Динамо будет меньше красных

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями о будущем матче с киевским "Динамо".

"Будет тяжело играть без зрителей, ведь все мы ждем таких матчей. Зрители дают свою атмосферу, но не думаю, что от этого будет меньше красных карточек. Все хотят выиграть, мы должны поддерживать высокий накал противостояния.

Нужно, чтобы оно приносило эмоции, а не – глянул рядовой футбол, пошел дальше. Или порадоваться после игры, или поплеваться – как выйдет. Главное – получить эмоции.

Люди после карантина соскучились, а тут сразу такой матч. Может, какой-то рейтинг побьем, а потом за единый пул договорятся сразу же. Нет разницы, с какого матча начинать. Так сразу поймем, насколько мы готовы", – рассказал Тарас Степаненко для Tribuna.com.