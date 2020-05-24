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Гендир Олимпика: Урезали зарплаты на 25-30 процентов
Вынужденные меры в эпоху коронавируса
Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов поделился мнением о рестарте УПЛ и рассказал об урезании зарплат в клубе.
"Предложили 30 мая. Но сейчас мы понимаем по тому, что видим в интернете, что дата перемещается на 6 июня. УПЛ сама не знает точную дату. Мы все ждем официального уже предложения.
Мы не отличаемся от многих клубов, эта ситуация повлияла на экономическую составляющую. Чуть урезали зарплаты. В первый месяц – минус 25%, во второй – минус 30%", – сказал Антонов в эфире "Футбол NEWS".
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