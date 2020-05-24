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Климовский о спарринге с Колосом: Есть над чем работать
Надо функционально готовиться к чемпионату
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире канала "Футбол 1" рассказал о победе над "Колосом" (2:1) в товарищеском матче.
- Мы договорились с главным тренером "Колоса", чтобы поиграли все по 60 минут. Все-таки надо функционально готовиться к чемпионату, схемы разные.
Считаю, спарринг удался. Были и забитые мячи, и много хороших эпизодов. Есть над чем работать, есть еще время, – сказал Климовский.
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Источник:Футбол 1/2/3
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