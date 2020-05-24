Климовский о спарринге с Колосом: Есть над чем работать

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире канала "Футбол 1" рассказал о победе над "Колосом" (2:1) в товарищеском матче.

- Мы договорились с главным тренером "Колоса", чтобы поиграли все по 60 минут. Все-таки надо функционально готовиться к чемпионату, схемы разные.

Считаю, спарринг удался. Были и забитые мячи, и много хороших эпизодов. Есть над чем работать, есть еще время, – сказал Климовский.