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Климовский о спарринге с Колосом: Есть над чем работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Надо функционально готовиться к чемпионату

Климовский о спарринге с Колосом: Есть над чем работать
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире канала "Футбол 1" рассказал о победе над "Колосом" (2:1) в товарищеском матче.

- Мы договорились с главным тренером "Колоса", чтобы поиграли все по 60 минут. Все-таки надо функционально готовиться к чемпионату, схемы разные.

Считаю, спарринг удался. Были и забитые мячи, и много хороших эпизодов. Есть над чем работать, есть еще время, – сказал Климовский.

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В статье: Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка) Игорь Климовский
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Источник:
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