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Шахтер отмечает День рождения

Премьер-лига
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1936-й год основания горняков

Шахтер отмечает День рождения
Новина українською

Сегодня ФК "Шахтер" Донецк отмечает 84-летие со дня основания.

"Шахтер" прошел путь от регионального коллектива до одной из сильнейших команд страны: четырежды выигрывал Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и столько же раз брал медали чемпионата, становился обладателем Суперкубка СССР (1984).

Современный период – самый успешный в истории клуба. За годы независимости Украины завоеваны уже 34 трофея: 12 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков и 8 Суперкубков, а также – Кубок УЕФА. Сегодня "Шахтер" является лидером украинского футбола и одним из наиболее прогрессирующих клубов Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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