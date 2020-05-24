Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение Соломона и Трубин в воротах. Состав Шахтера на матч с Рухом
Пятов, Мораес и Коноплянка остались в запасе
Стал известен состав "Шахтера" на контрольный матч с "Рухом". Первый поединок для "горняков" после карантинной паузы.
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Соломон, Фернандо.
Запасные: Пятов, Шевченко, Гриценко, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Пихаленок, Мораес, Сикан.
"Рух", стартовый состав: Бандура - Романюк, Дуць, Белый, Мысык - Копына, Мартынюк - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький.
Отметим, что Соломон вернулся после вылеченной травмы.