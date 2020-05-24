  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращение Соломона и Трубин в воротах. Состав Шахтера на матч с Рухом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение Соломона и Трубин в воротах. Состав Шахтера на матч с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пятов, Мораес и Коноплянка остались в запасе

Возвращение Соломона и Трубин в воротах. Состав Шахтера на матч с Рухом
Новина українською

Стал известен состав "Шахтера" на контрольный матч с "Рухом". Первый поединок для "горняков" после карантинной паузы.

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Соломон, Фернандо.

Запасные: Пятов, Шевченко, Гриценко, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Пихаленок, Мораес, Сикан.

"Рух", стартовый состав: Бандура - Романюк, Дуць, Белый, Мысык - Копына, Мартынюк - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький.

Отметим, что Соломон вернулся после вылеченной травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Манор Соломон Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...