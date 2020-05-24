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Лидер Первой лиги продержался тайм. Шахтёр - Рух 4:1

Премьер-лига
(6 голосов)

Дебютный после карантина спарринг "горняков" завершился победой

Лидер Первой лиги продержался тайм. Шахтёр - Рух 4:1
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтёр" стартовый матч подготовки к официальной части сезона завершил победой. "Горняки" сломили сопротивление львовского "Руха", который на данный момент возглавляет таблицу Первой лиги.

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Подопечные Каштру много атаковали с первых минут игры, но, на удивление, сами пропустили: после прострела Брикнера слева, кажется, Додо срезал мяч в свои ворота. Однако в ответной атаке лидер УПЛ восстановил паритет: Соломон добил мяч после сэйва Бандуры.

В очень динамичном футболе ещё до перерыва дончане могли выходить вперёд, но Бандура подстраховал Мысыка, который срезал мяч в свои ворота, а Соломон только каким-то чудом перед пустыми воротами не замкнул фланговую передачу.

На второй тайм "Руха", который в пятницу сыграл с "Динамо", уже физически не хватило. Это открыло возможности для "Шахтёра" в целом и Марлоса в частности. Бразильский украинец после перерыва появился на поле и поучаствовал во всех трёх голах: забил с пенальти сам, обострил игру при голе Коноплянки и отдал ассист в контратаке на Мораеса.

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"Шахтёр" - "Рух" 4:1
Голы: Соломон 10, Марлос 64 (пен.), Коноплянка 72, Мораес 85 - Додо 9 (авт.)
"Шахтёр": Трубин (Гриценко 29, Пятов 46, Шевченко 77) - Додо (А.Бондаренко 46), Витао (Кривцов 46), Хочолава (Матвиенко 46), Болбат (Вакула 46) - Маркос (Пихалёнок 46, Дентиньо 77), Алан Патрик (Коваленко 46) - Тете (Коноплянка 46), Соломон (Степаненко 46), Тайсон (Марлос 46) - Фернандо (Сикан 31, Мораес 46).
"Рух": Бандура - Романюк (Заставный 64), Дуць, Белый (Марушка 71), Мысык (Сакив 64) - Копына (Калюжный 68), Мартынюк (Коробенко 46) - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький (Кухаревич 46).
Предупреждения: Брикнер 26, Калюжный 87

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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(6 голосов)
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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
24.05.2020 в 13:13
третья команда из львова будет в УПЛ -не с киева - три места во второй шестерки ИХ
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2020 в 12:48
соломон простил несколько раз в первом тайме...рух - это о чём?
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+3
-3
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Харьковчанин (Харків)
24.05.2020 в 13:34
о Первой лиге. Манчестерцы тоже задают вопрос последние годы "о чём шахтёр?". Так что не надо выёживаться
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2020 в 14:04
это о том, что они себя уже в упл видят и не мальчиками для битья!
+1
0
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Харьковчанин (Харків)
24.05.2020 в 14:06
Время покажет. Уровень УПЛ всё-равно очень низкий, в том числе если сравнивать с Шахтёром.
+1
-1


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