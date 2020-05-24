Лидер Первой лиги продержался тайм. Шахтёр - Рух 4:1

Донецкий "Шахтёр" стартовый матч подготовки к официальной части сезона завершил победой. "Горняки" сломили сопротивление львовского "Руха", который на данный момент возглавляет таблицу Первой лиги.

Подопечные Каштру много атаковали с первых минут игры, но, на удивление, сами пропустили: после прострела Брикнера слева, кажется, Додо срезал мяч в свои ворота. Однако в ответной атаке лидер УПЛ восстановил паритет: Соломон добил мяч после сэйва Бандуры.

В очень динамичном футболе ещё до перерыва дончане могли выходить вперёд, но Бандура подстраховал Мысыка, который срез а л мяч в свои ворота, а Соломон только каким-то чудом перед пустыми воротами не замкнул фланговую передачу.

На второй тайм "Руха", который в пятницу сыграл с "Динамо", уже физически не хватило. Это открыло возможности для "Шахтёра" в целом и Марлоса в частности. Бразильский украинец после перерыва появился на поле и поучаствовал во всех трёх голах: забил с пенальти сам, обострил игру при голе Коноплянки и отдал ассист в контратаке на Мораеса.

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"Шахтёр" - "Рух" 4:1

Голы: Соломон 10, Марлос 64 (пен.), Коноплянка 72, Мораес 85 - Додо 9 (авт.)

"Шахтёр": Трубин (Гриценко 29, Пятов 46, Шевченко 77) - Додо (А.Бондаренко 46), Витао (Кривцов 46), Хочолава (Матвиенко 46), Болбат (Вакула 46) - Маркос (Пихалёнок 46, Дентиньо 77), Алан Патрик (Коваленко 46) - Тете (Коноплянка 46), Соломон (Степаненко 46), Тайсон (Марлос 46) - Фернандо (Сикан 31, Мораес 46).

"Рух": Бандура - Романюк (Заставный 64), Дуць, Белый (Марушка 71), Мысык (Сакив 64) - Копына (Калюжный 68), Мартынюк (Коробенко 46) - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький (Кухаревич 46).

Предупреждения: Брикнер 26, Калюжный 87