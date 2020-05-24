Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Шахтера получил повреждение в матче с Рухом
Место Матвиенко на поле занял Пихаленок
Игрок "Шахтера" Николай Матвиенко травмировался в контрольном матче с "Рухом".
На 79-й минуте в борьбе на "втором этаже" после неудачного приземления защитник не смог продолжить игру.
Луиш Каштру провел замену и вместо Матвиенко на поле вышел Александр Пихаленок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...