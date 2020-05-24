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Защитник Шахтера получил повреждение в матче с Рухом

Премьер-лига
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Место Матвиенко на поле занял Пихаленок

Защитник Шахтера получил повреждение в матче с Рухом
Новина українською

Игрок "Шахтера" Николай Матвиенко травмировался в контрольном матче с "Рухом".

На 79-й минуте в борьбе на "втором этаже" после неудачного приземления защитник не смог продолжить игру.

Луиш Каштру провел замену и вместо Матвиенко на поле вышел Александр Пихаленок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Николай Матвиенко
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