Премьер-лига
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Главный тренер Шахтера назвал даты возвращения Исмаили и Сиприано
Лазарет дончан постепенно пустеет
Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.
- Исмаили должен вернуться к работе 26 мая. У него было небольшое воспаление на ахилле, но это очень быстро проходит, ничего страшного.
У Сиприано небольшие мышечные боли, но ничего страшного – на следующей неделе он уже вернется к работе, – сказал Каштру на YouTube канале "горняков".
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