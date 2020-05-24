Главный тренер Шахтера назвал даты возвращения Исмаили и Сиприано

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

- Исмаили должен вернуться к работе 26 мая. У него было небольшое воспаление на ахилле, но это очень быстро проходит, ничего страшного.

У Сиприано небольшие мышечные боли, но ничего страшного – на следующей неделе он уже вернется к работе, – сказал Каштру на YouTube канале "горняков".