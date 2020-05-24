Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Палкин хотел бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке
Как можно скорее вернуться домой
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин обратился к болельщикам команды.
- Хочу поздравить наших болельщиков, потому что сегодня 84-я годовщина клуба. Сегодня команда преподнесла нам маленький подарок. Начало дня было положено хорошее.
Хочу поздравить тренерский штаб, футболистов, президента клуба, с которым за 23 года мы выиграли много трофеев. Впереди еще больше задач и трофеев. Работы достаточно много.
Но главное – хочу поздравить болельщиков, потому что играем ради них. Думаю, в ближайшее время вернемся на свой уровень, будем показывать серьезный футбол.
Футбол возвращается в нашу страну. Думаю, даже такие товарищеские матчи для болельщиков – очень важный компонент, что жизнь возвращается. Желаю болельщикам добра, мира, чтобы мы выиграли эту войну с коронавирусом.
Хотелось бы, чтобы 85-летие клуба праздновали уже в Донецке, в нашем городе. Хочу пожелать нашей команде, клубу как можно скорее вернуться домой, – сказал Палкин на YouTube канале "горняков".