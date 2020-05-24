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Сергей Палкин хотел бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке

Премьер-лига
(1 голосов)

Как можно скорее вернуться домой

Сергей Палкин хотел бы, чтобы 85-летие Шахтера праздновали уже в Донецке
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин обратился к болельщикам команды.

- Хочу поздравить наших болельщиков, потому что сегодня 84-я годовщина клуба. Сегодня команда преподнесла нам маленький подарок. Начало дня было положено хорошее.

Хочу поздравить тренерский штаб, футболистов, президента клуба, с которым за 23 года мы выиграли много трофеев. Впереди еще больше задач и трофеев. Работы достаточно много.

Но главное – хочу поздравить болельщиков, потому что играем ради них. Думаю, в ближайшее время вернемся на свой уровень, будем показывать серьезный футбол.

Футбол возвращается в нашу страну. Думаю, даже такие товарищеские матчи для болельщиков – очень важный компонент, что жизнь возвращается. Желаю болельщикам добра, мира, чтобы мы выиграли эту войну с коронавирусом.

Хотелось бы, чтобы 85-летие клуба праздновали уже в Донецке, в нашем городе. Хочу пожелать нашей команде, клубу как можно скорее вернуться домой, – сказал Палкин на YouTube канале "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
24.05.2020 в 14:03
Ну тогда с чемпионата Украины нужно сниматься.
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