Луиш Каштру: Команда была составлена из 11 украинцев. Как Марлос, так и Мораес - украинцы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Рухом" (4:1).

- Понятно, что команда сейчас не находится в своих лучших кондициях. Но ни мы, ни футбольный мир сейчас. Кроме спортивной жизни в нашей профессии есть другая сторона – более эмоциональная часть, что происходит в мире, семьях.

Мы прекрасно знаем, что не можем сейчас находиться в лучших кондициях. Но мы будем очень много работать, чтобы набрать наилучшую форму. Думаю, в первом официальном матче будем полностью готовы. Будем находиться на высоком уровне и покажем успешную игру. С этими ожиданиями подходим к этому матчу.

Когда смотрим на состав "Шахтера", нужно смотреть на проект, который проводится в клубе. Очень хотим развивать качественную работу каждый день.

Если у нас в первом тайме было 7 игроков, которым в среднем 20 лет, то во втором тайме команда была составлена из 11 украинцев. Как Марлос, так и Мораес – украинцы.

И мы все часть одной команды. Есть отличные взаимоотношения в команде, есть дух семьи, несмотря на разный возраст и национальность, – сказал Каштру.