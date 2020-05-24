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Шахтер - Рух 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

До 64-й минуты львовяне сдерживали грозного соперника

Шахтер - Рух 4:1. Обзор матча и видео голов
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Контрольный матч

"Шахтёр" - "Рух" 4:1

Голы: Соломон 10, Марлос 64 (пен.), Коноплянка 72, Мораес 85 - Додо 9 (авт.)

"Шахтёр": Трубин (Гриценко 29, Пятов 46, Шевченко 77) - Додо (А.Бондаренко 46), Витао (Кривцов 46), Хочолава (Матвиенко 46), Болбат (Вакула 46) - Маркос (Пихалёнок 46, Дентиньо 77), Алан Патрик (Коваленко 46) - Тете (Коноплянка 46), Соломон (Степаненко 46), Тайсон (Марлос 46) - Фернандо (Сикан 31, Мораес 46).

"Рух": Бандура - Романюк (Заставный 64), Дуць, Белый (Марушка 71), Мысык (Сакив 64) - Копына (Калюжный 68), Мартынюк (Коробенко 46) - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький (Кухаревич 46).

Предупреждения: Брикнер 26, Калюжный 87

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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