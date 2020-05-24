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Виталий Буяльский: На деньги из моего трансфера могли б построить тренажерный зал в лесу

Премьер-лига
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Хавбек киевлян поделился мыслями насчет своей цены

Виталий Буяльский: На деньги из моего трансфера могли б построить тренажерный зал в лесу
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский ответил на вопрос, связанный с его трансферной стоимостью.

– Базу "Динамо" в Конча-Заспе построили за деньги, которые выручили от продажи Шевченко в "Милан". Если бы продали тебя, что могли бы построить или купить?

– Тренажерный зал где-то там в лесу. Я считаю, что президент клуба поступил правильно, не потратив деньги, а построив для футболистов базу. Одну из лучших в Украине, – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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