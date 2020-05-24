Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Буяльский: На деньги из моего трансфера могли б построить тренажерный зал в лесу
Хавбек киевлян поделился мыслями насчет своей цены
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский ответил на вопрос, связанный с его трансферной стоимостью.
– Базу "Динамо" в Конча-Заспе построили за деньги, которые выручили от продажи Шевченко в "Милан". Если бы продали тебя, что могли бы построить или купить?
– Тренажерный зал где-то там в лесу. Я считаю, что президент клуба поступил правильно, не потратив деньги, а построив для футболистов базу. Одну из лучших в Украине, – сказал Буяльский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трендець
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...