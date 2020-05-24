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27-го мая Шахтер проведет спарринг с Оболонь-Бровар

Премьер-лига
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"Горняки" в среду сыграют с "пивоварами"

27-го мая Шахтер проведет спарринг с Оболонь-Бровар
Новина українською

В эту среду, 27-го мая, донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч с киевским клубом "Оболонь-Бровар".

Матч между действующим чемпионом Украины и представителем Первой лиги пройдет на поле тренировочного комплекса в Святошино.

Матч начнется в 11:00. Поединок покажет клубный канал "горняков" Shakhtar TV.

Сегодня, "Шахтер" в товарищеском матче обыграл "Рух" 4:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Контрольный матч Оболонь-Бровар (Киев)
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