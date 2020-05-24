Премьер-лига
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27-го мая Шахтер проведет спарринг с Оболонь-Бровар
"Горняки" в среду сыграют с "пивоварами"
В эту среду, 27-го мая, донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч с киевским клубом "Оболонь-Бровар".
Матч между действующим чемпионом Украины и представителем Первой лиги пройдет на поле тренировочного комплекса в Святошино.
Матч начнется в 11:00. Поединок покажет клубный канал "горняков" Shakhtar TV.
Сегодня, "Шахтер" в товарищеском матче обыграл "Рух" 4:1.
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