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Тарас Степаненко после матча с Рухом: Я сторонник того, чтобы начать УПЛ через неделю

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "горняков" подвел итоги победы над "Рухом"

Тарас Степаненко после матча с Рухом: Я сторонник того, чтобы начать УПЛ через неделю
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после контрольного матча с "Рухом".

– Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде бы все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.

– Эксперименты с составом не помешали "Шахтеру" показать зрелищную и результативную встречу.

– Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, "Руху" было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат.

– Еще нет точной даты возобновления чемпионата. Это может произойти через неделю или две. Команда будет готова?

– Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, разрешит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
24.05.2020 в 19:32
Тебя, сторонник сепаров, никто не спрашивает.
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