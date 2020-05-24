Тарас Степаненко после матча с Рухом: Я сторонник того, чтобы начать УПЛ через неделю

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после контрольного матча с "Рухом".

– Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде бы все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.



– Эксперименты с составом не помешали "Шахтеру" показать зрелищную и результативную встречу.

– Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, "Руху" было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат.



– Еще нет точной даты возобновления чемпионата. Это может произойти через неделю или две. Команда будет готова?

– Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, разрешит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально.