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Десна разгромила Оболонь-Бровар 4:1 в товарищеском матче
Команды продолжают подготовку к возобновлению сезона
Сегодня проходил контрольный матч между "Оболонь-Бровар" и "Десной". Черниговская команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.
ТМ. Оболонь-Бровар - Десна 1:4
Голы: Гути - Будковский, Шевцов, Филиппов, 2
Первый тайм "Десна": Литовка, Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Домбровский, Белич, Будковский, Шевцов, Калитвинцев, Кузык
Второй тайм "Десна": Паст, Огиря, Хльобас, Старенький, Ермаков, Имереков, Картушов, Гуцуляк Калитвинцев (Конопля, 65), Филиппов Тотовицкий
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