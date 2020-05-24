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Десна разгромила Оболонь-Бровар 4:1 в товарищеском матче

Премьер-лига
(3 голосов)

Команды продолжают подготовку к возобновлению сезона

Десна разгромила Оболонь-Бровар 4:1 в товарищеском матче
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Сегодня проходил контрольный матч между "Оболонь-Бровар" и "Десной". Черниговская команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.

ТМ. Оболонь-Бровар - Десна 1:4

Голы: Гути - Будковский, Шевцов, Филиппов, 2

Первый тайм "Десна": Литовка, Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Домбровский, Белич, Будковский, Шевцов, Калитвинцев, Кузык

Второй тайм "Десна": Паст, Огиря, Хльобас, Старенький, Ермаков, Имереков, Картушов, Гуцуляк Калитвинцев (Конопля, 65), Филиппов Тотовицкий

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В статье: Десна (Чернигов) Контрольный матч Оболонь-Бровар (Киев)
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