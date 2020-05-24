ПСЖ запрашивал информацию по Додо. Бавария уже дает 20 млн. Шахтер пока молчит

Le 10 Sport сообщает, что "ПСЖ" недавно делал запрос в "Шахтера" по трансферу Додо.

Руководство донецкого клуба сообщило "Пари Сен-Жермен" о готовности продать бразильца за 30 млн евро.

По информации источника, интерес к 21-летнему фулбэку также продолжает проявлять "Бавария". Мюнхенцы готовы уже сейчас заплатить за Додо 20 миллионов евро.

Реакция "горняков" и дальнейшие действия французского и немецкого грандов пока неизвестны.

Недавно генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что украинский клуб вел переговоры с "Баварией" по Додо, однако клубы не пришли к согласию.