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ПСЖ запрашивал информацию по Додо. Бавария уже дает 20 млн. Шахтер пока молчит

Премьер-лига
(2 голосов)

Руководство "горняков" потребовало за бразильца от "ПСЖ" 30 миллионов

ПСЖ запрашивал информацию по Додо. Бавария уже дает 20 млн. Шахтер пока молчит
Новина українською

Le 10 Sport сообщает, что "ПСЖ" недавно делал запрос в "Шахтера" по трансферу Додо.

Руководство донецкого клуба сообщило "Пари Сен-Жермен" о готовности продать бразильца за 30 млн евро.

По информации источника, интерес к 21-летнему фулбэку также продолжает проявлять "Бавария". Мюнхенцы готовы уже сейчас заплатить за Додо 20 миллионов евро.

Реакция "горняков" и дальнейшие действия французского и немецкого грандов пока неизвестны.

Недавно генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что украинский клуб вел переговоры с "Баварией" по Додо, однако клубы не пришли к согласию.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Le10sport
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
24.05.2020 в 22:30
Хороший перспективный игрок. Чем то напоминает игрой левого защитника из Баварии. Если рынок футбольный оживёт, то за 30-40 Шахтер может и продать.
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ПетроФ (Луцьк)
24.05.2020 в 21:54
Тете - 30, Тайсон - 30. Додо - 30.Невже хтось вірить в ці цифри?
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Po4eson (Одесса)
24.05.2020 в 22:02
До коронавируса очень даже, может Тайсон не совсем
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ПетроФ (Луцьк)
24.05.2020 в 22:09
Продовжу. За Тете давали 20. Тайсона - 20, за Додо дають тоже 20. Просто співпадіння напевно.)))
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Po4eson (Одесса)
24.05.2020 в 22:14
А вы готовы назвать другие футбольные клубы Украины с такими ценниками и реальным спросом из топ клубов мира? И,.. реальными продажами?
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таврия19752009 (симферополь)
24.05.2020 в 21:53
Помню как болельщики Динамо смеялись с неудачных трансферов Шахтера .когда Додо отдали в аренду говорили накупили провальных Додо всяких
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