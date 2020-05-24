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ПСЖ запрашивал информацию по Додо. Бавария уже дает 20 млн. Шахтер пока молчит
Руководство "горняков" потребовало за бразильца от "ПСЖ" 30 миллионов
Le 10 Sport сообщает, что "ПСЖ" недавно делал запрос в "Шахтера" по трансферу Додо.
Руководство донецкого клуба сообщило "Пари Сен-Жермен" о готовности продать бразильца за 30 млн евро.
По информации источника, интерес к 21-летнему фулбэку также продолжает проявлять "Бавария". Мюнхенцы готовы уже сейчас заплатить за Додо 20 миллионов евро.
Реакция "горняков" и дальнейшие действия французского и немецкого грандов пока неизвестны.
Недавно генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что украинский клуб вел переговоры с "Баварией" по Додо, однако клубы не пришли к согласию.