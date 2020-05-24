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Юрий Семин: После побед над Спартаком, фанаты Динамо приняли меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Российский специалист вспомнил время работы в Киеве

Юрий Семин: После побед над Спартаком, фанаты Динамо приняли меня
Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Юрий Семин в программе "Великий Футбол" на канале "Футбол" рассказал о победах над московским "Спартаком" (4:1, 4:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2008/2009.

"Еще с советских времен была большая конкуренция между этими клубами. Болельщики всегда были агрессивными во время этих встреч. Как и игроки.

После побед над "Спартаком", болельщики "Динамо" приняли меня в свой лагерь", – рассказал Юрий Семин.

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В статье: Юрий Семин Лига чемпионов Динамо (Киев) Спартак (Москва)
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
24.05.2020 в 23:24
Я так понимаю, Юрий Семин дал какое-то интервью. Интересно, на сколько кусочков его разобьет и подаст нам неуважаемая редакция?
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