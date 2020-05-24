Юрий Семин: После побед над Спартаком, фанаты Динамо приняли меня

Экс-наставник киевского "Динамо" Юрий Семин в программе "Великий Футбол" на канале "Футбол" рассказал о победах над московским "Спартаком" (4:1, 4:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2008/2009.

"Еще с советских времен была большая конкуренция между этими клубами. Болельщики всегда были агрессивными во время этих встреч. Как и игроки.

После побед над "Спартаком", болельщики "Динамо" приняли меня в свой лагерь", – рассказал Юрий Семин.