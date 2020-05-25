Дарио Срна назвал переломный для Шахтера момент на пути к победе в Кубке УЕФА

В чемпионском сезоне 2008/2009 Кубка УЕФА в 1/8 жребий свел "горняков" с московским ЦСКА. Тогда на выезде "Шахтер" потерпел поражение 0:1, а дома победил 2:0.

Капитан той команды Донецка, правый защитник Дарио Срна (сегодня - ассистент главного тренера) в разговоре с телеканалом "Футбол" заявил, что считает матч переломным моментом в осознании возможности победы в еврокубке.