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Дарио Срна назвал переломный для Шахтера момент на пути к победе в Кубке УЕФА

Премьер-лига
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Единственное поражение в турнире

Дарио Срна назвал переломный для Шахтера момент на пути к победе в Кубке УЕФА
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В чемпионском сезоне 2008/2009 Кубка УЕФА в 1/8 жребий свел "горняков" с московским ЦСКА. Тогда на выезде "Шахтер" потерпел поражение 0:1, а дома победил 2:0.

Капитан той команды Донецка, правый защитник Дарио Срна (сегодня - ассистент главного тренера) в разговоре с телеканалом "Футбол" заявил, что считает матч переломным моментом в осознании возможности победы в еврокубке.

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ЦСКА накануне выиграли Кубок УЕФА. Мы мыслили так: "Если обыгрываем прошлогоднего обладателя Кубка УЕФА, значит можем рассчитывать на что-то серьезное!".

Поэтому появился кураж, появилась большая уверенность. В Донецке начали говорить, что "Шахтер" должен дойти до финала. Надо было просто верить в свои силы.

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В статье: Дарио Срна ЦСКА (Москва) Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
Великий футбол

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