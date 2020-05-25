Экс-футболист Виталий Мандзюк трудоустроился в клубе УПЛ

34-летний бывший футболист Виталий Мандзюк, экс-игрок "Днепра" и национальной сборной Украины, будет работать фитнес-тренером в "Колосе". Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом Футбол.

Я уже работаю в "Колосе", мы договорились. Приезжаю на базу, отвечаю за разминку и фитнес-подготовку. Уже работаю непосредственно с футболистами.

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В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. И сейчас команды будут не в лучшей форме. Но благодаря матчам будут возвращать свои кондиции. Думаю, что 6 июня команда будет выглядеть уже по-другому.

Напомним, что из-за серии тяжелых травм Виталий был вынужден завершить профессиональную карьеру. Поэтому занялся фитнес-тренировками, до недавнего времени работал с отдельными игроками "Динамо".