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Экс-футболист Виталий Мандзюк трудоустроился в клубе УПЛ
Уже как тренер
34-летний бывший футболист Виталий Мандзюк, экс-игрок "Днепра" и национальной сборной Украины, будет работать фитнес-тренером в "Колосе". Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом Футбол.
Я уже работаю в "Колосе", мы договорились. Приезжаю на базу, отвечаю за разминку и фитнес-подготовку. Уже работаю непосредственно с футболистами.
В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. И сейчас команды будут не в лучшей форме.
Но благодаря матчам будут возвращать свои кондиции. Думаю, что 6 июня команда будет выглядеть уже по-другому.
Напомним, что из-за серии тяжелых травм Виталий был вынужден завершить профессиональную карьеру. Поэтому занялся фитнес-тренировками, до недавнего времени работал с отдельными игроками "Динамо".