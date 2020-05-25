Карлос де Пена обещает использовать элемент неожиданности для вратаря при подаче углового

Атакующий полузащитник, вингер левого фланга "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал ход контрольного поединка с львовским "Рухом" (0:0).

- Я очень рад, что мы, наконец, сыграли матч и мы все ближе к возобновлению чемпионата. Это сейчас самое главное. Конечно, нам предстоит еще поработать над улучшением многих аспектов в нашей игре. Матч с «Рухом» в этом плане был очень полезным. Мы встретились с хорошим соперником, игра с которым позволила увидеть, на каком этапе мы сейчас находимся. Конечно, не все давалось легко, ведь это была первая игра за очень долгое время. Мы продолжаем готовиться, тренируемся каждый день и приложим все усилия, чтобы выполнить те минимальные задачи, которые перед нами стоят на данном этапе - финишировать на втором месте в Премьер-лиге и выиграть Кубок Украины.

- "Рух" сейчас лидирует в Первой лиге. Эта команда уже демонстрирует игру, достойную Премьер-лиги?

- Думаю, эта команда уже достойна играть в Премьер-лиге. Они показали хорошо организованную командную игру, видно качественную работу их тренера. Каждый игрок знает, какие функции он должен выполнять на поле, и вся команда знает, как действовать в той или иной ситуации. Футболисты «Руха» хорошо сыграны между собой. Думаю, команда выйдет в Премьер-лигу, и в следующем сезоне нас ждут хорошие матчи с непростым соперником.

- Ты был близок к тому, чтобы забить гол, когда после классного удара мяч попал в каркас ворот...

- Да, хороший был момент для удара. Я увидел, что голкипер оставил неприкрытым угол ворот и сразу нанес удар в этот угол. Немного не повезло, что мяч попал в крестовину. Конечно, было бы неплохо забить гол в первом же матче после перерыва, но на данном этапе это не так важно. Гораздо важнее - чтобы нам удавалась командная игра, чтобы каждый выкладывался на поле, ведь нам нужно будет стараться выиграть каждый матч из тех, что остались в сезоне. На этот раз не повезло, поэтому надеюсь, что мне больше повезет уже в официальной игре, и я забью важный гол.

- Еще раз ты угрожал воротам "Руха", когда закручивал мяч в ворота с углового. Это уже твоя фирменная оружие - прямые удары с угловых?

- Вратари очень редко ожидают, что подающий угловой, попытается забить прямым ударом. И очень часто они оставляют угол ворот неприкрытым, даже не ставя на стойку защитника. В такие моменты я часто пытаюсь поймать их на выходе. И если не забить прямым ударом, то так закрутить мяч, чтобы кто-то из партнеров по команде мог подправить мяч в ворота. В игре с "Рухом" я был близок к тому, чтобы снова забить с углового. На этот раз немного не повезло. Но повторюсь, надеюсь, что такие фирменные гола я приберег для официальных матчей, где нам нужно будет набирать очки.

- Ты вышел на замену и выглядел очень активным на поле. Как оценишь свою физическую форму? Смог бы провести полный матч?

- Чувствую, что я в прекрасной форме. Во время карантина я очень усердно тренировался, поэтому сейчас у меня отличные физические кондиции. Вчера я сыграл 30-35 минут, хотя, конечно, хотел бы провести полный матч. Но это уже тренерам решать, сколько каждый игрок должен проводить на поле. От себя скажу, что я всегда готов играть и приносить пользу команде.

- Уже 10 дней вы работаете в команде, тренируясь полноценно. Какие акценты сейчас являются приоритетными в тренировках?

- Тренировки сейчас насыщенные. Много работаем над командной взаимодействием - как в обороне, так и в атаке. Конечно, мы много пропустили и теперь нужно наверстывать это время. Но теперь мы не теряем ни минуты, чтобы подойти в хорошем состоянии к официальным матчам. Работаем комплексно: стараемся еще больше усовершенствовать наши сильные стороны и подтянуть слабые. Надеюсь, плоды этой работы мы скоро покажем в официальных играх.

- Согласно новой информации, к возобновлению чемпионата и матча с "Шахтером" может быть еще целых две недели. Такого периода на подготовку должно хватить?

- Да, времени достаточно. Лично я хотел бы, чтобы чемпионат возобновился уже в следующие выходные. Но раз эту дату перенесли на 6 июня, у нас будет лишний неделю в запасе на подготовку. Вместе мы проведем 20-25 дней тренировок перед возобновлением сезона.

Думаю, тренер рассчитывает на каждого из нас, ведь мы проведем много матчей за небольшой период времени. Надеюсь, что к игре с "Шахтером" мы подойдем в нашей лучшей форме и без травм, ведь это важная игра для нас. Нужно набирать в ней 3 очка, как и у других.