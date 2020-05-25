Дарио Срна о получении Кубка УЕФА: Игра Вердера изучал сам дома

Правый защитник, латераль "Шахтера" 2003-2018 годов Дарио Срна, который сейчас работает помощником главного тренера клуба, рассказал телеканалу Футбол, что недавно виделся с гендиректором Сергеем Палкиным, вместе смотрели финал Кубка УЕФА 2008/2009 годов, обсуждали ту главную победу "горняков" в истории клуба.

Дарио рассказал о настрое на финальную игру с "Вердером" (2:1) и о ночи перед матчем.

Я вам клянусь, что ночь перед игрой не спал - ни минуты. Был в комнате с Игорем Дуляем. Поворачиваюсь ночью - у меня глаза открыты и у него глаза открыты! У нас всегда в день игры была теория утром. А потом еще перед самым матчем. Я захожу к Мистеру [Луческу] на теорию, в он увидел, что мы, игроки, переживаем. Тогда он сказал: "Я от вас требую только того, чтобы вы играли в свой "шахтеровский" футбол. Мы победим".

Первым в игре забил "Шахтер" (Луис Адриано). Но со штрафного счет сравнял игрок "Вердера" Налдо - ошибку в том моменте допустил голкипер "горняков" Андрей Пятов.

Ту игру мы начали очень хорошо, у Адриано было чистые 2 момента. Мы забили вовремя, но футбол состоит из ошибок. Каждый из нас ошибается в жизни, в футболе. И нам Пятов был очень нужен после той ошибки. Я подошел к нему, своему другу, и сказал: "Ничего страшного, ты нам поможешь и мы победим".

Уже в овертайме Дарио Срна выполнил голевую передачу на Жадсона, который забил победный гол "Шахтера".