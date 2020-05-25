Центрбэк Динамо играет в бильярд и болеет за российского бойца

№4 "Динамо", центральный защитник Денис Попов признался, что вне футбола любит наблюдать за любым видом спорта, когда выпадает свободное время.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Если есть возможность, люблю играть в волейбол и большой бильярд.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец ​​UFC Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства, - ред.).

- Занимались в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Да, в детстве я занимался волейболом, теннисом - всеми игровыми видами спорта, какими только можно было.

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- Пока не удавалось побывать на подобных мероприятиях, но очень хотел бы попасть на бой Хабиба в первых рядах.