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Олимпийские пушки с левого фланга. Олимпик - Колос 2:1. Видео голов, обзор матча
Первый спарринг для коваливцев
В контрольном матче команд УПЛ дончане обыграли команду из Коваливки.
Матч проходил в 4 тайма - по 30 минут каждый.
Контрольный поединок
"Олимпик" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) - 2:1
Голы: Максименко (105) - Тейшейра (73), Лебеденко (85)
"Олимпик" (1-й, 2-й таймы): Крынский - Гришко, игрок на просмотре, Снурницин, Ксенз, Вербный, Пасич, Политыло, Балашов, Романовский, Шахаб
(3-й, 4-й таймы): Альими (Чекотун 105) - Зотько, Литвин, Лебеденко, Кравченко, Цимбалюк, Завийский, Чогадзе (игрок на просмотре 105), Кравчук, Тейшейра, Баланюк
"Колос": (1-й, 2-й таймы) Волынец, Ефремов, Петров, Гавриш (к), Емец, Милько, Богданов, Смирный, Ильин, Вильхамссон, Лысенко;
(3 и 4 таймы) Яшков (Кучеренко, 91), Зозуля, Парамонов, Черноморец, Мораренко, Максименко (к), Сорокин (Сенько, 105), Костышин (Шамич, 105), Волков (Антюх, 91), Морозко (Мамаду , 91), Бондаренко (к) (Коваль, 105).