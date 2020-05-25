Луческу вспомнил, как Срна в решающий момент вступился за него перед Ахметовым

Мирча Луческу, главный тренер "Шахтера" 2004-2016 годов, в разговоре с телеканалом Футбол вспомнил сезон 2008/2009, когда "горняки" получили главный трофей в истории клуба - Кубок УЕФА.

А начиналось все в 2008 году, по словам Мистера, очень сложно.

Мы начали сезон с двух выездных матчей во Львове (ФК "Львов" и "Карпаты", - ред.). Я ошибся, потому что ввел двух новых игроков, в итоге мы потеряли 5 очков. Чемпионат начался очень трудно. Давление и необходимость набирать очки повлияли на результаты. Я, правда, хотел уйти. Вы помните матч с "Барселоной", когда был нарушен принцип fair-play? В тот момент, в ходе пресс-конференции, я уже был готов идти в отставку. Дарио [Срна] передал президенту просьбу, чтобы я ни в коем случае этого не делал.