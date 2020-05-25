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Луческу вспомнил, как Срна в решающий момент вступился за него перед Ахметовым
Был конфликт тренера с возрастными игроками
Мирча Луческу, главный тренер "Шахтера" 2004-2016 годов, в разговоре с телеканалом Футбол вспомнил сезон 2008/2009, когда "горняки" получили главный трофей в истории клуба - Кубок УЕФА.
А начиналось все в 2008 году, по словам Мистера, очень сложно.
Мы начали сезон с двух выездных матчей во Львове (ФК "Львов" и "Карпаты", - ред.). Я ошибся, потому что ввел двух новых игроков, в итоге мы потеряли 5 очков. Чемпионат начался очень трудно. Давление и необходимость набирать очки повлияли на результаты.
Я, правда, хотел уйти. Вы помните матч с "Барселоной", когда был нарушен принцип fair-play? В тот момент, в ходе пресс-конференции, я уже был готов идти в отставку. Дарио [Срна] передал президенту просьбу, чтобы я ни в коем случае этого не делал.
После этого у меня было еще несколько разговоров с игроками. Да, мы провели хороший матч с "Базелем" (5:0), после чего президент пришел в команду и сказал им, что я остаюсь до конца сезона. Он был уверен во мне, убежден, что я сумею достичь больших результатов.
Самое главное, мы поняли, что есть только один лидер, и это - тренер. Были проблемы с возрастными игроками. Как всегда, опытные игроки в трудный момент начинают сомневаться в методах и действиях тренера. Вмешательство президента было очень важным. Оно вдохновило меня и команду. Мы поверили, что именно в этом составе мы сможем добиться успеха в Европе.