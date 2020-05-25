  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каталонский экс-шеф академии Днепра назвал двух лучших молодых футболистов УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каталонский экс-шеф академии Днепра назвал двух лучших молодых футболистов УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

И перечислил тех, кто на это может претендовать

Каталонский экс-шеф академии Днепра назвал двух лучших молодых футболистов УПЛ
Новина українською

Директор академии "Днепра" 2011-2015 годов Жорди Гратакос назвал самых многообещающих футболистов УПЛ.

Через академию "Днепра" прошло очень много талантливых ребят. Это Кочергин, Чеберко, Лунев, Лопиренок, Бондаренко, Приходько, Стецькив, Третьяков, Литвиненко, Вакулко, Баланюк, Назаренко, Беляев, Семенов, Шинкаренко, Карповский, Кулинич, Войтиховский, Нечистенко, Вавилин.

Читайте такжеЖорди Гратакос: В Украине меньше техничных игроков, чем в Испании, из-за климата и различий в методологии

Они уже тогда выделялись, но у меня есть уверенность, что их ждет прекрасная карьера.

Владислав Супряга и Богдан Леднев - это, пожалуй, самые сильные представители своего поколения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Жорди Гратакос Богдан Леднев Днепр Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...