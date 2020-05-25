Каталонский экс-шеф академии Днепра назвал двух лучших молодых футболистов УПЛ

Директор академии "Днепра" 2011-2015 годов Жорди Гратакос назвал самых многообещающих футболистов УПЛ.

Через академию "Днепра" прошло очень много талантливых ребят. Это Кочергин, Чеберко, Лунев, Лопиренок, Бондаренко, Приходько, Стецькив, Третьяков, Литвиненко, Вакулко, Баланюк, Назаренко, Беляев, Семенов, Шинкаренко, Карповский, Кулинич, Войтиховский, Нечистенко, Вавилин.

Они уже тогда выделялись, но у меня есть уверенность, что их ждет прекрасная карьера.

Владислав Супряга и Богдан Леднев - это, пожалуй, самые сильные представители своего поколения.