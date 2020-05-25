Луческу назвал лучших игроков современного Шахтера

Мирча Луческу, главный тренер "Шахтера" 2004-2016 годов, выразился в разговоре с телеканалом Футбол о современной команде "горняков", уже под руководством Луиша Каштру.

Кто мне нравится из молодых футболистов "Шахтера"? Это все очень хорошие игроки.

Тете, Соломон, Додо. Фернандо надо дать возможность больше играть, для него это очень важно.

Напомним, что после Луческу "Шахтер" тренировал Паулу Фонсека, а с лета 2019-го команду возглавил Луиш Каштру.