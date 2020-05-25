  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу назвал лучших игроков современного Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу назвал лучших игроков современного Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

И призвал Каштру доверять Фернандо

Луческу назвал лучших игроков современного Шахтера
Новина українською

Мирча Луческу, главный тренер "Шахтера" 2004-2016 годов, выразился в разговоре с телеканалом Футбол о современной команде "горняков", уже под руководством Луиша Каштру.

Кто мне нравится из молодых футболистов "Шахтера"? Это все очень хорошие игроки.

Читайте такжеЛуческу: Фонсека даже не поблагодарил за замечательную команду, которую я ему оставил

Тете, Соломон, Додо. Фернандо надо дать возможность больше играть, для него это очень важно.

Напомним, что после Луческу "Шахтер" тренировал Паулу Фонсека, а с лета 2019-го команду возглавил Луиш Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Фернандо Шахтер (Донецк) Додо Манор Соломон Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...