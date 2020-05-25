Хавбек Динамо рассказал об указаниях Михайличенко на матч с Рухом

Полузащитник "Динамо" Бенито считает спарринг с "Рухом" (0:0) хорошей игрой с интересным соперником, а также проверкой для футболистов, на каком этапе подготовки к возобновлению сезона они находятся.

- "Рух" - добротная команда уровня Первой лиги. Они продемонстрировали хороший футбол, действовали целостно.

- Что Михайличенко сказал тебе перед выходом на замену? С какой установкой выходил на поле?

- Он уже все сказал нам в раздевалке перед поединком, чтобы мы играли компактно, коллективно, помогали друг другу на поле, были сконцентрированы, контролировали ход игры и сыграли на максимуме.

- Почему не удалось одержать победу?

- Думаю, это связано с длительной игровой паузой и большим количеством травмированных футболистов. Мы старательно тренировались во время карантина, но не получали игровой практики. Нужно оставаться сфокусированными и продолжать работать.

- Были ли претензии по игре с "Рухом" у тренерского штаба?

- Нет, нам не повезло. У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но не смогли забить. Это футбол, нужно дальше работать и придерживаться своих принципов.

- Как чувствуешь себя физически после первой игры учитывая длительную игровую паузу?

- Чувствую себя хорошо. Это прекрасно вернуться на поле и делать то, что любишь. Но это чувствую не только я, но и все мои партнеры по команде. Мы счастливы, что полноценно тренируемся, сейчас - время взяться за работу.