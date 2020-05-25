Луческу: Фонсека не продолжил мой путь, Шахтер потерял три года

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал положение дел в клубе после своего ухода в 2016 году. В частности, в эфире ТК Футбол специалист назвал главную ошибку в работе своего преемника – Паулу Фонсеки.

"Сейчас "Шахтер" потерял три года, а теперь делает то, что должен был. Только сейчас они вникли в философию нашего президента. Фонсека не продолжил мой путь, молодые игроки не продвигались вперед.

Теперь это изменилось. Я смотрел товарищеский матч и вижу, что они заинтересованы в росте молодых футболистов. Убежден, что через год-два у нас будет очень сильная команда", - сказал Луческу.