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Луческу: Фонсека не продолжил мой путь, Шахтер потерял три года

Премьер-лига
(2 голосов)

Луческу своего преемника не особо жалует

Луческу: Фонсека не продолжил мой путь, Шахтер потерял три года
Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал положение дел в клубе после своего ухода в 2016 году. В частности, в эфире ТК Футбол специалист назвал главную ошибку в работе своего преемника – Паулу Фонсеки.

"Сейчас "Шахтер" потерял три года, а теперь делает то, что должен был. Только сейчас они вникли в философию нашего президента. Фонсека не продолжил мой путь, молодые игроки не продвигались вперед.

Теперь это изменилось. Я смотрел товарищеский матч и вижу, что они заинтересованы в росте молодых футболистов. Убежден, что через год-два у нас будет очень сильная команда", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
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Источник:
ТК Футбол

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