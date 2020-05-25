Сидорчук: Физически мы готовы хорошо, но не хватает игрового тонуса

Сегодня “Динамо” начало третью неделю командных тренировок. Капитан “бело-синих” Сергей Сидорчук рассказал о состоянии команды и ожидании возобновления сезона.

- Что касается сегодняшней тренировки, то она была направлена на общекомандные действия, были небольшие квадраты, тактика, а завершилось занятие игровой серией.

На сегодняшний день присутствует некая неопределенность - мы все еще не знаем, когда возобновится чемпионат. Если он начнется 30 мая, то у команд должен быть недельный цикл, а сейчас такого еще нет.

- Дата возобновления сезона должна определиться как раз сегодня на встрече представителей УАФ и МОЗ. Футболистам будет легче втянуться в сезон, если рестарт будет сдвинут на 6 июня, или все хотят начать играть как можно скорее?

- Лично я хотел бы уже начать чемпионат. Думаю, такая возможность сейчас есть. В некоторых регионах сложнее это делать, но, по моему мнению, у нас уже можно возобновлять сезон.

- Тренерский штаб озвучил план работы на текущую неделю?

- План есть, но он будет корректироваться в зависимости от решения по рестарту сезона. Известно, что запланированы товарищеские игры, но если чемпионат возобновится 30-го числа, то никакие контрольные игры уже проводиться не будут.

- Насколько команде мешает такая неопределенность с ближайшим будущим?

- Конечно, мешает. Дело не только в команде, но и в жизни людей. Когда есть неопределенность и ты не знаешь, что будет завтра, это тебя смущает. А когда существуют определенные планы и даты, работать куда легче.

- После первого контрольного матча с “Рухом” уже можете сказать, насколько игроки “Динамо” физически готовы к возобновлению сезона?

- Физически мы готовы хорошо, но не хватает игрового тонуса. Думаю, когда начнем играть, это будет сказываться на действиях, но дальше втянемся и все будет нормально. Мы только две недели работаем всей командой, поэтому нужно будет время, чтобы набрать игровой тонус. Но я все равно остаюсь сторонником того, чтобы начинать чемпионат.

- В чем “Динамо” нужно прибавить в оставшихся матчах сезона?

- Нам необходимо прибавить во всех компонентах. Если говорить широко, то нужно улучшить нашу игру в защите и лучше справляться с реализацией моментов, которые мы создаем.

- Из-за сдвинутых сроков сезона готовы провести это лето без привычного отпуска?

- Жизнь диктует такие условия, по-другому не получится. Считаю, что у нас работают опытные люди - тренерский штаб и научная группа, которые сумеют все проанализировать и правильно подойти к новому сезону. Но при этом, думаю, отдых и не понадобится - осталось девять туров чемпионата и Кубок - это не такой большой игровой промежуток, чтобы от него отдыхать. Как мне кажется, проблема с физическими кондициями может быть осенью, в сентябре-октябре и октябре-ноябре. Но не хотелось бы пока так далеко забегать.

- На матче с “Рухом” группа болельщиков “Динамо” поддерживала команду за пределами стадиона, из парка. Это ощущалось на поле?

- Да, все было отлично слышно. Спасибо болельщикам! Конечно, приятно, когда люди, несмотря на нынешнюю ситуацию и закрытие трибун, приходят поддержать команду. Очень приятно было услышать наших фанов и ощутить их поддержку.