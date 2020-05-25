УПЛ возобновится 30 мая - СМИ

Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.

Как сообщает Sport.ua, все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон 30 мая. Теперь это решение должна официально утвердить УАФ.

Календарь матчей будет доступен позже.

Напомним, что изначально эта дата называлась датой рестарта, но позже появилась информация, что из-за неготовности команд возобновление чемпионата может сместится на неделю – на 6 июня.