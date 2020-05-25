Премьер-лига
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УПЛ возобновится 30 мая - СМИ
Уже на ближайших выходных
Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.
Как сообщает Sport.ua, все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон 30 мая. Теперь это решение должна официально утвердить УАФ.
Календарь матчей будет доступен позже.
Напомним, что изначально эта дата называлась датой рестарта, но позже появилась информация, что из-за неготовности команд возобновление чемпионата может сместится на неделю – на 6 июня.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 17:10
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