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УПЛ возобновится 30 мая - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже на ближайших выходных

УПЛ возобновится 30 мая - СМИ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.

Как сообщает Sport.ua, все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон 30 мая. Теперь это решение должна официально утвердить УАФ.

Календарь матчей будет доступен позже.

Напомним, что изначально эта дата называлась датой рестарта, но позже появилась информация, что из-за неготовности команд возобновление чемпионата может сместится на неделю – на 6 июня.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 17:10
5 дней осталось а не чего не ясно
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