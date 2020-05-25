Кривцов: Смотрел матч Руха с Динамо. Как по мне, львовяне смотрелись убедительнее

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал победу своей команды в спарринге с "Рухом" (4:1).

"Был хороший матч. Понравилось, что "Рух" играл в содержательный футбол. Они старались выходить из обороны в атаку через пас, комбинировать, а не просто бить вперед. Смотрел матч львовян с "Динамо". Как по мне, "Рух" смотрелся убедительнее.

Считаю, эта команда будет бороться в УПЛ за первую шестерку. Не было смысла "Руху" в товарищеском матче играть в оборонительный футбол. Наш соперник старался играть в атакующий футбол. Ребята показали себя с лучшей стороны.

Считаю, что у "Руха" еще не было матчей такого уровня. Играли с "Динамо", с "Шахтером" – это хороший опыт для львовского клуба. Для нас это был хороший подготовительный матч перед встречей с "Динамо". Мы почувствовали игровые связи, тактические моменты.

Для нас это первый контрольный матч. Думаю, только плюсы можно занести в актив, как нам, так и "Руху", – сказал Кривцов.