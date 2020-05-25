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Кривцов: Смотрел матч Руха с Динамо. Как по мне, львовяне смотрелись убедительнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне после двух матчей с грандами получили массу комплиментов

Кривцов: Смотрел матч Руха с Динамо. Как по мне, львовяне смотрелись убедительнее
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал победу своей команды в спарринге с "Рухом" (4:1).

"Был хороший матч. Понравилось, что "Рух" играл в содержательный футбол. Они старались выходить из обороны в атаку через пас, комбинировать, а не просто бить вперед. Смотрел матч львовян с "Динамо". Как по мне, "Рух" смотрелся убедительнее.

Считаю, эта команда будет бороться в УПЛ за первую шестерку. Не было смысла "Руху" в товарищеском матче играть в оборонительный футбол. Наш соперник старался играть в атакующий футбол. Ребята показали себя с лучшей стороны.

Считаю, что у "Руха" еще не было матчей такого уровня. Играли с "Динамо", с "Шахтером" – это хороший опыт для львовского клуба. Для нас это был хороший подготовительный матч перед встречей с "Динамо". Мы почувствовали игровые связи, тактические моменты.

Для нас это первый контрольный матч. Думаю, только плюсы можно занести в актив, как нам, так и "Руху", – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:37
а то что кроты играют как и в УПЛ с командами всегда после ДК и елди вытягиваю то то ниче? первый тайм так же ШД ели вынес Рухом ..
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миг-25 (киев)
25.05.2020 в 19:26
Самый наглый донецкий бомж в Киеве Его как сказал кот Матроскин Шарику = Мы тебя можно сказать на помойке нашли приютили обмыли -а он нам фигвамы рисует Пусть шапкокрад лучше игру своей команды комментирует -ОСОБЕННО В ЕВРОКУБКАХА Динамо как нибудь и без шпаны из донецкой подворотни разберется -а то и отправит его домой на Бамбасс-Арену под выкуп у казачков
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+1
-2
support (Kyiv)
25.05.2020 в 20:08
Шахтер в 1/8 ле, а где Динамо, где? :D
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+1
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avatar
simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 20:30
Катапульта на миг25 это лотерея... можно убиться или повредить спину, а можно просто остаться дураком...
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