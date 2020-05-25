Дату рестарта УПЛ должны утвердить во вторник. 30 мая еще не гарантировано на 100%

По последним даннім, Украинская Премьер-Лига все-таки может возобновиться 30 мая.

По сообщениям СМИ, на сегодняшнем собрании все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон уже на этих выходных.

Впрочем, по информации Football Hub, решение клубов еще не дает 100% гарантии, что сезон рестартует именно в эту дату.

Данное решение должно быть утверждено Исполкомом УАФ 26 мая.

Главный вопрос - должно быть согласовано количество людей, которые смогут находиться на стадионе во время проведения матчей. УАФ просит Минздрав увеличить количество с 50 до 200 человек.