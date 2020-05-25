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Премьер-лига

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Дату рестарта УПЛ должны утвердить во вторник. 30 мая еще не гарантировано на 100%

Премьер-лига
(1 голосов)

Ясно, что ничего не ясно

Дату рестарта УПЛ должны утвердить во вторник. 30 мая еще не гарантировано на 100%
Новина українською

По последним даннім, Украинская Премьер-Лига все-таки может возобновиться 30 мая.

По сообщениям СМИ, на сегодняшнем собрании все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон уже на этих выходных.

Впрочем, по информации Football Hub, решение клубов еще не дает 100% гарантии, что сезон рестартует именно в эту дату.

Данное решение должно быть утверждено Исполкомом УАФ 26 мая.

Главный вопрос - должно быть согласовано количество людей, которые смогут находиться на стадионе во время проведения матчей. УАФ просит Минздрав увеличить количество с 50 до 200 человек.

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В статье: Украинская Премьер-лига УАФ коронавирус
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.05.2020 в 19:48
да елки, если открыты летние площадки кафе, спортзалы, почему нельзя открыть трибуны для зрителей на открытом воздухе? чтобы сидели через 2 сидения, если угодно. как всегда, все сцут взять на себя ответственность
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+1
0
Мироненко (Полтава)
25.05.2020 в 19:44
Оце прохання збільшити до 200 на стадіоні і призведе до затяжки ще на тиждень. Ну навіщо стюордів і фотографів плодити на матч, одні витрати клубів!
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 20:40
Да какие стюарды?! 20-25 человек только в каждой команде... тренеры , массажисты, ...четыре судьи, делегаты, скорая 3, пожарные 4, электрик, осветительных, агроном, директор стадиона, диктор, охрана на входе , мальчики мячи подавать минимум 6, телеоператоры минимум 5-6, режиссёр с ассистентом. 100 наберётся просто не незаменимых...
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0
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