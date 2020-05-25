Защитник Шахтера рассказал, почему команда так часто становится чемпионом

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился мнением о спарринге с "Рухом" (4:1).

– Давид, что чувствуешь, вернувшись к поединкам после двухмесячной паузы?

– Очень приятно вновь сыграть и победить в праздничный день! Конечно, уже хочется официальных матчей, но даже в таких поединках чувствуется настрой.

– В день рождения клуба была задача только побеждать?

– Это цель во всех играх – неважно, товарищеских или официальных. В команде собрались футболисты, которые хотят побеждать всегда. Думаю, поэтому "Шахтер" так часто и становится чемпионом. В нашем клубе по-другому никак не получается.

– Что скажешь о своем состоянии на данном этапе? Насколько сложно возвращаться после длительного перерыва?

– Наверное, надо будет еще поработать с мячом и подтянуть тактику, но физически чувствую себя хорошо. Все хоть и находились дома на изоляции, но тренировались вместе онлайн. После ослабления карантина стали по чуть-чуть бегать и старались поддерживать форму. Сейчас упор больше будем делать именно на тактику и на работу с мячом. Физически команда готова.

– Матч с "Рухом" раззадорил, добавил желания поскорее вернуться к официальным встречам?

– Да, ведь мы, футболисты, все лучшее показываем именно в играх. Для этого тренируемся и готовимся. Поэтому хочется уже как можно быстрее чемпионат начать, продолжить Лигу Европы и продвинуться там как можно дальше.