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Защитник Шахтера рассказал, почему команда так часто становится чемпионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Через тернии к звездам

Защитник Шахтера рассказал, почему команда так часто становится чемпионом
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился мнением о спарринге с "Рухом" (4:1).

– Давид, что чувствуешь, вернувшись к поединкам после двухмесячной паузы?

– Очень приятно вновь сыграть и победить в праздничный день! Конечно, уже хочется официальных матчей, но даже в таких поединках чувствуется настрой.

– В день рождения клуба была задача только побеждать?

– Это цель во всех играх – неважно, товарищеских или официальных. В команде собрались футболисты, которые хотят побеждать всегда. Думаю, поэтому "Шахтер" так часто и становится чемпионом. В нашем клубе по-другому никак не получается.

– Что скажешь о своем состоянии на данном этапе? Насколько сложно возвращаться после длительного перерыва?

– Наверное, надо будет еще поработать с мячом и подтянуть тактику, но физически чувствую себя хорошо. Все хоть и находились дома на изоляции, но тренировались вместе онлайн. После ослабления карантина стали по чуть-чуть бегать и старались поддерживать форму. Сейчас упор больше будем делать именно на тактику и на работу с мячом. Физически команда готова.

– Матч с "Рухом" раззадорил, добавил желания поскорее вернуться к официальным встречам?

– Да, ведь мы, футболисты, все лучшее показываем именно в играх. Для этого тренируемся и готовимся. Поэтому хочется уже как можно быстрее чемпионат начать, продолжить Лигу Европы и продвинуться там как можно дальше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Давид Хочолава
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (13)
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СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:46
фармы + марик + судьи + бабки ахмета? не? )))))) и так все знают
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+1
-4
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таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 20:57
Бабки Руха .именно поэтому Динамо их обыграть не может)(
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+3
0
Володимирович (Кременчуг)
25.05.2020 в 21:00
1. Кого ще крім, Маріуполя зможеш пригадати??? 2.За Маріуполь нижче відповів Марадона!!!3. Судді під ШД ??? Ахаха !!! 4. А що гроші??? Хай Суркіс продає більщ заможному власнику!!! Або починайте заробляти як це робить ШД!!! Власних виконавців дійсно більше в ДК, що заважає їх продавати??_
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+3
0
Володимирович (Кременчуг)
25.05.2020 в 21:04
Можна Закарпаття пригадати!!! З 23 гравцями арендованними у ДК))) Статистику ігор нагадувати потрібно??)))
+4
0
Володимирович (Кременчуг)
25.05.2020 в 21:11
Склад Лугано 18.5 млн. Євро!!! Вартість Циганкова 20 млн. Питання : Ахметов, Судді, Маріуполь,???
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 21:11
группу Динамо в ЛЕ в этом сезоне тоже купил Ахметов)Они Копенгаген и другие арендованы у Шахтера))главное верит в заговор))
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0
0
lightning (Одесса)
25.05.2020 в 20:38
Шахтёр так часто становится чемпионом потому что нет равных, достойных соперников в чемпионате. И это грустно.
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+4
-1
СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:47
а тебя не смущает когда марик играет с ДК то от защиты, а когда с ШД в открытую говорят нам нужно играть открыто и в атаку )))
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+1
-4
Maradona_86
25.05.2020 в 20:51
чисто для статистики - в этом сезоне ДК дважды обыграл Мариуполь, а Шахтер лишь однажды, сыграв при этом вничью на выезде
+3
0
СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:52
чисто для статистики про МД зыбли?? а когда дали марику выиграть с отрывом от ДК в 11 очей и больше?? вы что смешные )))
0
-4
СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:53
умиляет как все эти кротоботы вот так пишут хоть бы статистику глянули игры там и т.д. с ШД у марика 0 фолов, с ДК 10ЖК ))) нуда ...
0
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 20:58
А Динамо тоже фарм Ахметова они 2 раза проиграли Шахтеру п Мариуполь 1 раз,)
+3
0
СашаXM (Хмельницкий)
25.05.2020 в 20:59
опредилитись ДК у марика выиграло 2 раза или проиграло 1 раз )))))))
0
-3


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