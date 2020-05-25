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Десна в спарринге разгромила Черкащину

Премьер-лига
(1 голосов)

Ребята Рябоконя снова вынесли перволиговскую команду

Десна в спарринге разгромила Черкащину
Новина українською

Черниговская "Десна" сыграла свой второй спарринг после выхода из карантина.

Вчера команда Рябоконя разгромила "Оболонь-Бровар", а сегодня сыграла с перволиговской "Черкащиной".

Борьбы в матче не получилось, и "Десна" отгрузила сопернику четыре безответных гола.

Десна – Черкащина 4:0

Статистика матча будет доступна позже.

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В статье: Десна (Чернигов) Черкащина (Черкассы)
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