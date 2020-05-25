Премьер-лига
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Десна в спарринге разгромила Черкащину
Ребята Рябоконя снова вынесли перволиговскую команду
Черниговская "Десна" сыграла свой второй спарринг после выхода из карантина.
Вчера команда Рябоконя разгромила "Оболонь-Бровар", а сегодня сыграла с перволиговской "Черкащиной".
Борьбы в матче не получилось, и "Десна" отгрузила сопернику четыре безответных гола.
Десна – Черкащина 4:0
Статистика матча будет доступна позже.
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