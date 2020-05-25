Десна в спарринге разгромила Черкащину

Черниговская "Десна" сыграла свой второй спарринг после выхода из карантина.

Вчера команда Рябоконя разгромила "Оболонь-Бровар", а сегодня сыграла с перволиговской "Черкащиной".

Борьбы в матче не получилось, и "Десна" отгрузила сопернику четыре безответных гола.

Десна – Черкащина 4:0

Статистика матча будет доступна позже.