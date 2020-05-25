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Денисов: Между клубами УПЛ сейчас нет никаких раздоров или споров - все хотят играть в футбол
УПЛ должна вернуться
Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своей информацией относительно доигровки сезона в УПЛ.
"Сейчас нет никаких раздоров или споров между клубами - у всех есть единое понимание того, что необходимо возобновлять сезон. Нет ни одного клуба, который стоит на позиции "нет" - все хотят играть в футбол. Есть еще такая вероятность, что наша Премьер-Лига вернется 30 мая. Скажем так, вероятность не очень высокая.
На понедельник назначена встреча руководства УАФ и УПЛ с министерством здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с пятидесяти человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до двухсот. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15 процентов такой вероятности. Если не успевают - футбол увидим с 6 июня", - сказал Денисов.
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