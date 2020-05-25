  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Между клубами УПЛ сейчас нет никаких раздоров или споров - все хотят играть в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Между клубами УПЛ сейчас нет никаких раздоров или споров - все хотят играть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ должна вернуться

Денисов: Между клубами УПЛ сейчас нет никаких раздоров или споров - все хотят играть в футбол
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своей информацией относительно доигровки сезона в УПЛ.

"Сейчас нет никаких раздоров или споров между клубами - у всех есть единое понимание того, что необходимо возобновлять сезон. Нет ни одного клуба, который стоит на позиции "нет" - все хотят играть в футбол. Есть еще такая вероятность, что наша Премьер-Лига вернется 30 мая. Скажем так, вероятность не очень высокая.

На понедельник назначена встреча руководства УАФ и УПЛ с министерством здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с пятидесяти человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до двухсот. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15 процентов такой вероятности. Если не успевают - футбол увидим с 6 июня", - сказал Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Денисов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...