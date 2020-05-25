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Карпаты сменили 10 тренеров за последние пять лет. И это 5-й показатель в в Европе

Премьер-лига
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Санжар пока что держится

Карпаты сменили 10 тренеров за последние пять лет. И это 5-й показатель в в Европе
Новина українською

Международной институт спортивных исследований CIES составил рейтинг европейских футбольных клубов, у которых за последние 5 лет (с января 2015 года по декабрь 2019-го) наиболее часто сменялись тренеры.

При этом учитывались тренеры, которые провели на своем посту не менее 3-х матчей в чемпионате.

5-е место в данном рейтинге занимают "Карпаты", у которых за данный отрезок сменилось 10 тренеров. Усреднено каждый тренер Карпат проработал у руля команды 14, 7 матчей национального первенства.

В среднем же в клубах УПЛ тренеры сменяются 3,4 раза в 5 лет. Это 23-й показатель в Европе.

Карпаты сменили 10 тренеров за последние пять лет. И это 5-й показатель в в Европе - изображение 1
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В статье: CIES Карпаты (Львов)
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Источник:
CIES

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