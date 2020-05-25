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Дулуб: Время для Хацкевича в Динамо было не самым лучшим
Киевлянам было тяжело конкурировать с Хацкеивчем
Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб высказал свое мнение относительно работы Александра Хацкевича в "Динамо".
"Для "Динамо" не существует другого варианта, как победа в чемпионате и удачное выступление в еврокубках. Каждому тренеру в Киеве работать трудно.
Возможно, время для Хацкевича было не самым лучшим. "Шахтер" в эти годы был на высоте. Марлос, Тайсон – таких легионеров в "Динамо" нет. Хацкевичу ничего не оставалось, как развивать молодых украинских игроков.
Он смог выиграть Суперкубок Украины, победив "Шахтер". В очных встречах динамовцы всегда навязывали борьбу дончанам. На дистанции как раз кадрового потенциала киевлянам не хватало", – сказал Дулуб.