Дулуб: Время для Хацкевича в Динамо было не самым лучшим

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб высказал свое мнение относительно работы Александра Хацкевича в "Динамо".

"Для "Динамо" не существует другого варианта, как победа в чемпионате и удачное выступление в еврокубках. Каждому тренеру в Киеве работать трудно.

Возможно, время для Хацкевича было не самым лучшим. "Шахтер" в эти годы был на высоте. Марлос, Тайсон – таких легионеров в "Динамо" нет. Хацкевичу ничего не оставалось, как развивать молодых украинских игроков.

Он смог выиграть Суперкубок Украины, победив "Шахтер". В очных встречах динамовцы всегда навязывали борьбу дончанам. На дистанции как раз кадрового потенциала киевлянам не хватало", – сказал Дулуб.