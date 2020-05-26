Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу признался, что не сразу поверил в Шахтер после своего назначения
И в Донецк не спешил, и вел переговоры с Марселем
Коуч "Шахтера" 2004-2016 годов Мирча Луческу рассказал телеканалу Футбол об обстоятельствах своего назначения во главе команды горняков и первые матчи в сезоне 2008-2009, когда дончане завоевали Кубок УЕФА,
Я был очень рад знакомству с Ринатом Ахметовым. Он покорил меня тем, что очень хотел, чтобы "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Он сказал, что сделает все, что сможет, чтобы создать сильную команду, которая сможет конкурировать с лучшими клубами Европы.
Я не сразу приехал в Донецк после встречи с Ахметовым. Потому что "Шахтер" не был соответствующей командой для того, чтобы соперничать с европейскими клубами. Но, после того, как я пообщался с президентом, понял, что это реально, мы сможем это сделать.
Также Луческу рассказал о первых матчах в плей-офф Кубка УЕФА.
Начинали играть очень хорошо. То, что мы одержали победу над командами, сильнее нас, придало уверенности. "Тоттенхэм", "Марсель", "Динамо» Киев" Когда мы прошли "Динамо", стали абсолютно уверены в своей победе.
Мы постоянно ощущали присутствие президента, посещал все наши матчи для того, чтобы вдохновить всю команду. Его роль была очень важной и решающей. Я вспоминаю, что после марсельского матча у меня шли переговоры с Марселем, но президент сообщил прессе, что удлиняет мне контракт. Это дало мне особую веру в самого себя, которую я также передал нашим игрокам.