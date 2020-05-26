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Луческу признался, что не сразу поверил в Шахтер после своего назначения

Премьер-лига
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И в Донецк не спешил, и вел переговоры с Марселем

Луческу признался, что не сразу поверил в Шахтер после своего назначения
Новина українською

Коуч "Шахтера" 2004-2016 годов Мирча Луческу рассказал телеканалу Футбол об обстоятельствах своего назначения во главе команды горняков и первые матчи в сезоне 2008-2009, когда дончане завоевали Кубок УЕФА,

Я был очень рад знакомству с Ринатом Ахметовым. Он покорил меня тем, что очень хотел, чтобы "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Он сказал, что сделает все, что сможет, чтобы создать сильную команду, которая сможет конкурировать с лучшими клубами Европы.

Я не сразу приехал в Донецк после встречи с Ахметовым. Потому что "Шахтер" не был соответствующей командой для того, чтобы соперничать с европейскими клубами. Но, после того, как я пообщался с президентом, понял, что это реально, мы сможем это сделать.

Также Луческу рассказал о первых матчах в плей-офф Кубка УЕФА.

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Начинали играть очень хорошо. То, что мы одержали победу над командами, сильнее нас, придало уверенности. "Тоттенхэм", "Марсель", "Динамо» Киев" Когда мы прошли "Динамо", стали абсолютно уверены в своей победе.

Мы постоянно ощущали присутствие президента, посещал все наши матчи для того, чтобы вдохновить всю команду. Его роль была очень важной и решающей. Я вспоминаю, что после марсельского матча у меня шли переговоры с Марселем, но президент сообщил прессе, что удлиняет мне контракт. Это дало мне особую веру в самого себя, которую я также передал нашим игрокам.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
Великий футбол

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