Луческу признался, что не сразу поверил в Шахтер после своего назначения

Коуч "Шахтера" 2004-2016 годов Мирча Луческу рассказал телеканалу Футбол об обстоятельствах своего назначения во главе команды горняков и первые матчи в сезоне 2008-2009, когда дончане завоевали Кубок УЕФА,

Я был очень рад знакомству с Ринатом Ахметовым. Он покорил меня тем, что очень хотел, чтобы "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Он сказал, что сделает все, что сможет, чтобы создать сильную команду, которая сможет конкурировать с лучшими клубами Европы. Я не сразу приехал в Донецк после встречи с Ахметовым. Потому что "Шахтер" не был соответствующей командой для того, чтобы соперничать с европейскими клубами. Но, после того, как я пообщался с президентом, понял, что это реально, мы сможем это сделать.

Также Луческу рассказал о первых матчах в плей-офф Кубка УЕФА.

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