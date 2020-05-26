Артем Яшкин рассказал о первом разговоре с Лобановским и новогоднем приглашении от Суркиса

Бывший украинский и российский футболист Артем Яшкин, который в 1998-2002 годах выступал за киевское "Динамо", вспомнил приглашение в клуб от Григория Суркиса и взаимоотношения с Валерием Лобановским.

- С "Ураланом" мы были на Кипре, а Лобановский приехал просматривать Сергея Кормильцева. Я там "дал" игру, и вместе с Серым мы поехали в Киев. Не скажу, что решение далось тяжело, но когда позвонил Григорий Михайлович [Суркис], причем в Новый год - все сомнения отпали. Не пожалел: город понравился, сразу переехали семьей - очень им благодарен! Кстати, еще в детской школе (город Вологда) у ​​нас одна половина ребят болела за "Динамо" Киев, вторая - за "Спартак". Я был за "Динамо", и мы даже когда играли - делились по такому признаку. Наши почему-то все время выигрывали! Видимо, судьба такая...

- Вспомните свою первую беседу с Лобановским?

- Он просто меня вызвал. Я знал, кто это, потому зашел к нему дрожа ...Лобановский сразу говорит: "Сынок, ты теперь у нас в семье!".

- Одной фразой снял все напряжение?

- Да, он как тренер, и как психолог был очень серьезный. К Валерию Лобановскому было страшно заходить, но выходили - с удовольствием.

- Почти как к стоматологу?

- Можно сказать и так. Если честно, такого психолога в жизни я больше не встречал. Он, конечно, умел мотивировать людей.

- Что скажете о партнерах по "Динамо" того периода? Кормильцев, Серебренников, Шацких...

- С Кормильцевым играл в "Уралане". Очень талантливый парень! Серебренников - работяга! Шацких сначала мы не поняли, но потом он как начал забивать! Нападающий от Бога, я считаю!

- Кто из партнеров поразил каким-то необычным талантом, техникой?

- Все были по-своему талантливы. Но, например, видение поле - это Валик Белькевич! Хотя, потом играл с Александром Заваровым за ветеранов - вот это величина!

- Свой уровень он демонстрирует и в таком возрасте?

- Да, пару лет назад играли вместе, и не одну игру. Кстати, сейчас мы практически соседи. Меня всегда восхищала игра Заварова, еще с чемпионата мира 1986 года. Конечно, таких футболистов я не видел ...

- Когда вас даже называли Заваровым...

- Думаю, только из-за роста и прически были похожими. Когда я был кудрявым ... К Заварова я вряд ли доживу.

- Только визуально?

- Считаю, что только визуальное сходство, вот и все.