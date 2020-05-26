Луиш Каштру: Справедливо будет, если сыграем с Вольфсбургом именно в Украине

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отреагировал на слухи о том, что соревнования в еврокубках, в частности Лиге Европы, где выступает его команда, могут состоятся на нейтральных полях.

Первое ожидание [от УЕФА] - знать, когда и где будем играть ответный матч с "Вольфсбургом". Мы играли в Германии (в той игре победил "Шахтер" 2:1, - ред.), поэтому справедливо сыграть второй матч в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас даже без зрителей.

Информация, которую мы имеем, заключается в том, что если нет условий провести две игры, все 8 команд, которые пройдут в 1/4, могут съехаться в одну страну и провести остаток игр. УЕФА ждет от национальных лиг окончательной информации, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы.