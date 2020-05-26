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Луиш Каштру: Справедливо будет, если сыграем с Вольфсбургом именно в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

А не в нейтральном поле

Луиш Каштру: Справедливо будет, если сыграем с Вольфсбургом именно в Украине
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отреагировал на слухи о том, что соревнования в еврокубках, в частности Лиге Европы, где выступает его команда, могут состоятся на нейтральных полях.

Первое ожидание [от УЕФА] - знать, когда и где будем играть ответный матч с "Вольфсбургом". Мы играли в Германии (в той игре победил "Шахтер" 2:1, - ред.), поэтому справедливо сыграть второй матч в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас даже без зрителей.

Информация, которую мы имеем, заключается в том, что если нет условий провести две игры, все 8 команд, которые пройдут в 1/4, могут съехаться в одну страну и провести остаток игр. УЕФА ждет от национальных лиг окончательной информации, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы.

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А играть и тренироваться безопасно можно будет только после появления вакцины. Я уже понял, что среднее количество зараженных инфекцией является очень важным фактором для принятия решений правительствами. Но нас не обманешь - двигатель ослабления карантина - экономика, а не медицина.

Если будем ждать максимальной безопасности, то выйдем из дома только тогда, когда будут прививки от COVID-19. До тех пор мы всегда будем рисковать, - сказал Каштру в интервью BOLA TV.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
26.05.2020 в 09:43
Вірно... Більш-менш дієві лікі вчені обіцяють не менш ніж за рік... а такий термін жодна економіка не витримає. Тому доведеться "балансувати між смертю" від вірусу чи виснаження.
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