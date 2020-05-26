Сидорчук рассказал о самых верных болельщиках Динамо на белом BMW

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук ответил на вопрос о болельщиках команды, которые встречали ее и постоянно сопровождали, а также ждали на автографы у входа на базу в Конча-Заспе.

На самом деле раньше больше такого было ... Но и сейчас есть машина, белая BMW, - мы едем на игру, и она всегда впереди нас едут с номерами "ФК ДК" и флагом динамовским.

А чтобы вокруг базы кто-то ждал на автограф - такого обычно нет.