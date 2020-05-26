  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук рассказал о самых верных болельщиках Динамо на белом BMW
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук рассказал о самых верных болельщиках Динамо на белом BMW

Премьер-лига
(1 голосов)

С номерами "ФК ДК"

Сидорчук рассказал о самых верных болельщиках Динамо на белом BMW
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук ответил на вопрос о болельщиках команды, которые встречали ее и постоянно сопровождали, а также ждали на автографы у входа на базу в Конча-Заспе.

Читайте такжеФанаты Динамо объяснили свое послание Суркисам

На самом деле раньше больше такого было ... Но и сейчас есть машина, белая BMW, - мы едем на игру, и она всегда впереди нас едут с номерами "ФК ДК" и флагом динамовским.

А чтобы вокруг базы кто-то ждал на автограф - такого обычно нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болельщики Фанаты Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...