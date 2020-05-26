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Известны обстоятельства перемирия между Динамо и Шахтером

Премьер-лига
(3 голосов)

Ситуативное

Известны обстоятельства перемирия между Динамо и Шахтером
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников обратил внимание на то, что телеканалы "Футбол" и клуб "Динамо" в лице Игоря Суркиса помирились.

Перемирие, как стало известно журналисту, является ситуативным.

Если вы заметили, то каналы "Футбол" перестали "мочить" "Динамо", а игроки клуба начали общаться с каналами "Футбол", даже Игорь Суркис интервью раздает.

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Но "топор войны" не зарыт, это ситуативное перемирие. В "Динамо" и "Шахтера" общие интересы, чтобы доиграть чемпионат. "Динамо" это нужно, чтобы опередить "Зарю", "Шахтеру" - чтобы дойти до еврокубков без форс-мажоров.

Более того, "Динамо" хотело доиграть чемпионат в Киеве, поэтому старалось не ссориться с "Шахтером". Как только между ними пробежит очередная черная кошка - война будет снова возобновлена.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
26.05.2020 в 11:54
Походу это больные фантазии Болотникова)
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zloyded (Киев)
26.05.2020 в 11:34
Да откуда только такие ТаТоТаке берутся и всяких СерГеев Болотниковых откапывают? Что за фантазии, что за перемирие? Карантин, футбол в стране временно, а может уже и давно "умер", а они о каких-то перемириях... Начнётся футбол - пойдут и "войнушки", не переживайте так, скучать не прийдется Но мозги иногда использовать нужно перед тем, как такое писать!
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
26.05.2020 в 11:29
Хочешь мира ,готовься к войне. отношения должны быть человеческими и взаимополезными . двуполярный мир имеет свои плюсы и минусы ...))
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-2


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