Известны обстоятельства перемирия между Динамо и Шахтером

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников обратил внимание на то, что телеканалы "Футбол" и клуб "Динамо" в лице Игоря Суркиса помирились.

Перемирие, как стало известно журналисту, является ситуативным.

Если вы заметили, то каналы "Футбол" перестали "мочить" "Динамо", а игроки клуба начали общаться с каналами "Футбол", даже Игорь Суркис интервью раздает.

Но "топор войны" не зарыт, это ситуативное перемирие. В "Динамо" и "Шахтера" общие интересы, чтобы доиграть чемпионат. "Динамо" это нужно, чтобы опередить "Зарю", "Шахтеру" - чтобы дойти до еврокубков без форс-мажоров.

Более того, "Динамо" хотело доиграть чемпионат в Киеве, поэтому старалось не ссориться с "Шахтером". Как только между ними пробежит очередная черная кошка - война будет снова возобновлена.