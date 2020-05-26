Артем Милевский вспомнил, когда Динамо играло в одинаковый футбол с Шахтером

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, который в 2002-2013 годах выступал в "Динамо" Киев, вспомнил для телеканала Футбол сезон 2008/2009 и успехи с "бело-синих" в Кубке УЕФА.

В том сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, оставив "Шахтер" на втором месте, а в Кубке УЕФА команда уступила в 1/2 - тем же украинским "горнякам". Артем отдает должное тренеру того "Динамо" - Юрию Семину.

Юрий Семин тогда собрал команду единомышленников. Мы играли в такой же футбол, который любил и Луческу, который проповедовал игру в пас с бразильцами. Неизвестно, кто был сильнее. Сложились серьезные футбольные связи [между игроками], все понимали, что делать, кто и куда отдает передачу.