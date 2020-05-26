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Артем Милевский вспомнил, когда Динамо играло в одинаковый футбол с Шахтером
И отдал должное помощникам Семина
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, который в 2002-2013 годах выступал в "Динамо" Киев, вспомнил для телеканала Футбол сезон 2008/2009 и успехи с "бело-синих" в Кубке УЕФА.
В том сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, оставив "Шахтер" на втором месте, а в Кубке УЕФА команда уступила в 1/2 - тем же украинским "горнякам". Артем отдает должное тренеру того "Динамо" - Юрию Семину.
Юрий Семин тогда собрал команду единомышленников. Мы играли в такой же футбол, который любил и Луческу, который проповедовал игру в пас с бразильцами.
Неизвестно, кто был сильнее. Сложились серьезные футбольные связи [между игроками], все понимали, что делать, кто и куда отдает передачу.
За то "Динамо" нужно поблагодарить не только Семина, но и его помощников - "Босса" Овчинникова, Игнатьева, Олегу Романовича [Лужного]. Они находили подход к нам, игрокам.
Премиальные от Суркиса за победу над "Шахтером" в Кубке УЕФА? Он мог обещать много, но за поражения не платят. Мы так и не узнали о той сумме.
Если бы мы встретились в финале - это было бы что-то. Не хотелось проиграть и по сумме двух встреч не выйти в финал. Понимал, кто из нас выйдет в финал - тот его и выиграет.