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Артем Милевский вспомнил, когда Динамо играло в одинаковый футбол с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

И отдал должное помощникам Семина

Артем Милевский вспомнил, когда Динамо играло в одинаковый футбол с Шахтером
Новина українською

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, который в 2002-2013 годах выступал в "Динамо" Киев, вспомнил для телеканала Футбол сезон 2008/2009 и успехи с "бело-синих" в Кубке УЕФА.

В том сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, оставив "Шахтер" на втором месте, а в Кубке УЕФА команда уступила в 1/2 - тем же украинским "горнякам". Артем отдает должное тренеру того "Динамо" - Юрию Семину.

Юрий Семин тогда собрал команду единомышленников. Мы играли в такой же футбол, который любил и Луческу, который проповедовал игру в пас с бразильцами.

Неизвестно, кто был сильнее. Сложились серьезные футбольные связи [между игроками], все понимали, что делать, кто и куда отдает передачу.

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За то "Динамо" нужно поблагодарить не только Семина, но и его помощников - "Босса" Овчинникова, Игнатьева, Олегу Романовича [Лужного]. Они находили подход к нам, игрокам.

Премиальные от Суркиса за победу над "Шахтером" в Кубке УЕФА? Он мог обещать много, но за поражения не платят. Мы так и не узнали о той сумме.

Если бы мы встретились в финале - это было бы что-то. Не хотелось проиграть и по сумме двух встреч не выйти в финал. Понимал, кто из нас выйдет в финал - тот его и выиграет.

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В статье: Юрий Семин Артем Милевский Олег Лужный Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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lightning (Одесса)
26.05.2020 в 12:19
Остальные были обычными физруками с динамовским сердцем и затёртыми конспектами мэтра.
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+1
-4
lightning (Одесса)
26.05.2020 в 12:12
Сёмин - это единственный тренер, после Лобановского, с которым Динамо хоть что то показывало. Остальные были обычными физруками с динамавским сердцем и конспектами мэтра.
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0
-5
СашаXM (Хмельницкий)
26.05.2020 в 12:23
я думаю Газ, дай ему еще годик второй - тоже бы выстрелил
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+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.05.2020 в 12:44
Газмясов только пуйлу очко способен вылизывать и усами щекотать
+2
-1


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